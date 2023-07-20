教育部明年2月起將支持公立學校附設幼兒園推動延長照顧服務及採定額收費，被外就質疑政策買票。教育部今天表示，這項政策是在平價幼兒園課後照顧部分，再補上最後一塊拼圖，可以更完整。

現在學童公幼寒暑假期間到校，家長每個月要負擔9000元到1.1萬元，大喊吃不消，教育部19日在全國教育局處長會議上宣布，支持公立學校附設幼兒園推動延長照顧服務及採定額收費，朝向各園得以開辦的方向給予協助，並自1明年起大幅增編預算。

教育部表示，目前非營利及準公共幼兒園所辦理的延長照顧服務，就是採固定收費額度的辦理方式。因此，此次提出讓就讀公立幼兒園幼兒延長照顧採固定收費額度，不因參加延長照顧服務人數多寡，而影響收費高低，是一致的政策方向，也是在平價幼兒園課後照顧補上最後一塊拼圖。

教育部進一步說明，擴大平價教保服務是少子女化對策計畫最主要的推動策略，計畫中自2019年起逐步調降幼兒的就學費用，至2022年8月，就讀公立幼兒園的幼兒，每月繳費不超過1000元。

同時，就讀非營利幼兒園的幼兒，每月繳費不超過2000元，就讀準公共幼兒園的幼兒，每月繳費不超過3000元，此外，第2胎、第3胎以上子女每月再減繳，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀。

而育兒津貼部分，也併同逐步調高，至2022年8月，第一胎每月補助5000元，第二胎補6000元，第三胎補助7000元，而今年1月起，也取消育兒津貼及5歲幼兒補助，有關排富及就學的限制。

教育部指出，少子女化對策計畫自2018年開始推動，他們持續收集各界意見滾動調整，而公立幼兒園課後照顧問題從去年就開始有較多的討論，教育部也逐步引導地方政府精進作為。因此，教育部自明年導入補助，讓22縣市都有一致的作為，也更貼近雙薪家庭的需要，讓支持更到位。