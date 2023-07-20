和朋友相約出遊，最怕就是遇到出發前沒想法，總說「我都可以」，結果事後意見一堆的旅伴。一名女網友表示，最近在規劃出去玩，LINE群組內2、3人都說「你們決定就好，我都可以」，還有其他人從頭到尾都不回應，她火大嗆「找一天撥出2小時討論很難嗎？」許多網友都認為「就是比較好聽的擺爛啊」、「有時候不是真的要他們出意見，而是希望他們也能有參與感。」

一名女網友在《Dcard》發文指出，最近和朋友規劃出遊，結果群組裡有2、3人都說「你們決定就好，我都可以」、「我很忙欸，你們討論就好」，還有其他人從頭到尾都沒出聲。

原PO質疑「找個一天然後撥出2小時討論很難嗎？」並火大罵「說要出去玩，然後不給任何意見，好像完全不關他們的事一樣，忙的話就不要出來玩啦！」

這篇文章引發共鳴，許多人都遇過類似情況，「『都可以』有兩種，一種是真的都可以，但另種是到了之後瘋狂抱怨」、「我朋友也是這樣，整天都可以、都可以，安排行程了又在543」、「都可以不是可以擺爛的意思欸」、「我是真的覺得都可以的人，重點是跟誰出去玩，行程只是開心的附加條件而已，而且我不太挑。」

也有網友表示，「大概懂原PO的想法，每次都有人丟下一句話說『都可以』，之後就開始潛水，雖然行程排好不會有意見，但花時間討論的人到最後像免費導遊」、「我覺得這樣很好，你可以做所有決定，如果到時候有人真的有意見，就跟他說你當初說都可以的。」