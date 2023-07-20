猴子爬到導線上，碰觸接地後感電，導致線路斷線，所幸墜地傷勢不重，稍作休息後就跑離現場。（台電台東區營業處提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東長濱鄉昨清晨5點多傳出大規模停電，造成寧埔村、竹湖村、長濱村、三間村、樟原村以及成功鎮博愛里，近5000戶無電可用，台電緊急派員到場搶修，發現肇事者是「松鼠」和「猴子」，分別因觸高壓線和跳線接頭導致斷電。

昨清晨起，台東長濱鄉多村陸續傳出停電，包含寧埔村、竹湖村、長濱村、三間村、樟原村以及成功鎮博愛哩，第一時間停電戶住4865戶，台電台東區營業處5點21分接獲通報，發現是長濱＃279C相無電壓，立即派員巡視搶修。

台電台東區營業處指出，一開始發現是長濱＃279C相無電壓，5時25分第1次轉供復電，仍有3276停電；5時34分再發現長濱＃456-1高壓欠相；6時04分第2次轉供復電，最後經長濱＃501跳線接頭重置後，8時44分全面復電。

長濱鄉長李光蘭表示，鄉內多是小商店，沒有工廠或是大型企業，受影響程度相對小，只有上班時段因為停電，導致公務員無法打卡，復電後無礙。

台電表示，經查長濱＃242~長濱＃243 C相停電原因是1隻松鼠碰觸高壓斷線；長濱＃501B、C相跳線接頭則是有1隻猴子爬到導線上，碰觸接地後感電，導致線路斷線，猴子也當場摔落地面，傷勢不重，稍作休息後就跑離現場。