為了慶祝創立50週年，BMW M品牌推出許多令全球車迷為之瘋狂的性能車款，除了甫發表上市的M2、M3 Touring與XM外，總代理汎德日前再推出同樣令人矚目的M4 CSL、M3 CS，兩車大有來頭，前者締造紐柏林北環賽道最速佳績，後者充滿濃厚賽車魅力。

汎德表示，BMW M4 CSL將傳統的賽車激情與創新技術融合在一起，輕量化的設計搭載M TwinPower Turbo直列六缸引擎，提供更強悍的性能表現。相較於BMW M4 CSL，四門五座設計的BMW M3 CS輕鬆結合日常生活使用，輕量化結構採用大量碳纖維套件，加上由BMW M GmbH專門的底盤調校及引擎動力強化，BMW M3 CS為BMW M3車型帶來了更極致的賽車魅力。

此兩台限量車款在BMW 總代理汎德向原廠積極爭取後，台灣市場將獲得5台M4 CSL以及10台M3 CS配額，售價分別為908、826萬元，十分珍貴稀有。

承襲熱血賽事基因，全新M4 CSL的各項性能指標與M3 GTS以及M4 GT3賽車一脈相承，M TwinPower Turbo直列六缸引擎可爆發最大馬力達550匹德制馬力與650牛頓米的強勁扭力輸出，較M3以及M4 Competition更提升了40匹馬力，讓M4 CSL輕鬆成為搭載S58引擎中最強悍的道路車款。

M4 CSL採後輪驅動設定搭配M Steptronic運動化八速手自排變速箱及專屬賽道輪胎，造就0-100km/h加速只需3.7秒、0-200km/h加速10.7秒以及極速307km/h的超凡實力，在紐柏林北環賽道更創下7分15.677秒的單圈佳績，榮登BMW量產車型中最速車款。

為了與M4 CSL強大的輸出性能相互配合，BMW M GmbH為M4 CSL調校出專屬煞車系統、車體強化結構及底盤設定，其中M4 CSL專屬的M跑車化電子懸吊系統，讓M4 CSL整體車身高度較M4 Competition降低8mm，大幅提升車輛的操控與加速性能，同時創造出在視覺上更流線而運動化的跑車風貌。

全新M3 CS同樣擁有賽道等級的M TwinPower Turbo直列六缸引擎，最大馬力達550匹德制馬力與650牛頓米的強勁扭力輸出，最高極速為302km/h。M3 CS導入可智慧分配前後輪動力比例的M xDrive跑車化可調式四輪傳動系統，讓M3 CS擁有0-100km/h加速表現僅需3.4秒的絕佳成績，駕駛可依路況不同自由選擇4WD、4WD Sport或純粹後驅（2WD）模式結合位於後輪的M運動化差速器，激烈操駕時更能隨心掌控車輛動態。

全新M3 CS標準配備M專業賽道駕駛暨甩尾分析系統，除擁有專屬循跡防滑設定，更可在賽道上計時個人單圈最佳紀錄。BMW M GmbH為M3 CS提供專屬的車體強化結構及底盤調校設定，標準配備的M碳纖維陶瓷煞車系統及專屬鈦合金排氣系統，除了大幅減少車身重量，更為M3 CS提供更穩定且極致的效能表現。

汎德表示，第一台以CSL命名的BMW車款是1972年誕生的E9 3.0 CSL，當時BMW為了角逐歐洲房車錦標賽，打造出符合賽事規格的經典賽車。歷經50年，BMW M品牌秉持相同的初衷理念，以Competition競技化、Sport運動化及Lightweight輕量化的設計元素，發表全球限量1000台的全新夢幻車款BMW M4 CSL。

全新BMW M4 CSL車重僅1625kg，將後座座椅、安全帶拆除後以隔板調整行李箱配置節省約21kg；大量以CFRP碳纖維複合材質打造的引擎蓋、車頂、前後下擾流與行李廂蓋與中央鞍座再減少約11kg，加上配備雙前座M碳纖維賽車桶型座椅、M碳纖維陶瓷煞車搭配紅卡鉗、前19後20吋的專屬鍛造輪圈、鈦合金材質的排氣系統等，讓全新BMW M4 CSL相較於M4 Competition減輕約100kg的重量，大幅提升加速性能、操控靈敏度，提供最出色的駕馭樂趣。

全新BMW M4 CSL外觀車色以BMW Individual Frozen Brooklyn Grey Metallic搭配鮮明紅色線條張彰顯極速霸氣，從引擎蓋上兩道碳纖維輪廓延伸至碳纖維車頂，一出場即奪眾人目光；前下擾流延伸至側裙的紅色線條讓較M4 Competition降低8mm的車身更顯貼地動感跑格；霸氣張狂的M4 CSL專屬水箱護罩與車尾M4 CSL車型銘牌也在紅色線條的描繪環繞下散發出自信搶眼的傲人氣勢。

標準配備的光型變化智慧雷射頭燈為BMW M4 CSL不可忽視的亮點之一，無論是在為車輛解鎖的迎賓時刻抑或是開啟近光燈或遠光燈時散發的黃色光芒，傳承BMW GT賽車不畏挑戰的戰鬥氣勢。BMW M4 CSL更在尾燈設計中將複雜的線條紋理交織於玻璃外罩中，當LED雷射光線穿透燈罩，即創造出令人驚艷且不容錯認的獨特光彩。

進入BMW M4 CSL車室空間，映入眼簾的是以紅、黑相互搭配的設計語彙。擁有12點鐘標記的Alcantara麂皮材質M多功能方向盤搭配碳纖維換檔撥片，為喜愛激烈操駕的車主帶來操控自如且熱血奔騰的駕馭氛圍；M碳纖維飾板及碳纖維材質中央鞍座，更與M4 CSL車身風格完美呼應。

M4 CSL更搭載M車況抬頭顯示器及擁有專屬循跡防滑的M專業賽道駕駛及甩尾分析系統，領先同級距車款的創新十段式M 牽引力控制系統，其中第一至第五段提供車主極為動感活潑的車身動態，輕鬆享受車尾在彎道中肆意滑行的快感，第六至第十段則是基於M4 GT4賽車及專屬賽道用胎所調校的循跡設定，俐落穩定的操駕設定讓車主在賽道成就每一次的最佳單圈紀錄。

想要體驗征服賽道的快感同時兼顧日常生活使用的細節，全新BMW M3 CS以四門五座的設計提供車主更多元化的選擇。BMW M3 CS外型設計與充滿競技感的M4 CSL相似，以大量碳纖維複合材質打造的引擎蓋、車頂、前後下擾流以及行李廂蓋，除提供輕量化且堅固的車身結構，更營造令人熱血澎湃的視覺效果；融合BMW GT賽車黃色日型燈的光型變化智慧雷射頭燈、以紅色線條強化的專屬設計雙腎型水箱護罩，創造出令人熱血沸騰的賽車跑格。

全新BMW M3 CS提供四種外觀車色，其中Frozen Solid White消光白及Signal Green皆為BMW Individual的獨特車色，喜愛低調經典的車主也可以選擇Black Sapphire或Brooklyn Grey metallic。前19後20吋鍛造輪圈具有極出色的強度與耐久性，車主可以自由選擇金色或消光黑輪圈搭配M3 CS專屬的紅色卡鉗或金色卡鉗，標準配備的M碳纖維陶瓷煞車系統提供最直接的煞車反應，除了更為輕量化，其防腐蝕、耐高溫、抗磨損的特性，讓M3 CS無論在一般道路和賽道上都能展現令人屏息的優異表現。

座艙內Alcantara麂皮材質M多功能方向盤搭配12點鐘位置標記、碳纖維換檔撥片及M碳纖維飾板，點燃駕駛對於激情與速度的熱切渴望。（汎德提供／陳大任台北傳真）

M碳纖維賽車桶型座椅包含專屬發光字樣，輕巧堅韌的結構外型，完美地符合賽道上極需的支撐與包覆性；配備加熱與電動調整功能，兼顧乘坐時的舒適性，貼近不同情境。（汎德提供／陳大任台北傳真）

賽道等級的M TwinPower Turbo直列六缸引擎讓M4 CSL擁有零百加速3.7秒、M3 CS零百加速3.4秒的驚人佳績。（汎德提供／陳大任台北傳真）

融合如BMW GT賽車黃色日型燈的光型變化智慧雷射頭燈，一出場即震懾人心。（汎德提供／陳大任台北傳真）