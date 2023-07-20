彰化縣139縣道芬園鄉大彰路5段9.1公里的彎道路段，近兩個月以來已發生3起機車過彎自摔事故，釀2死5傷慘劇，轄區的彰化警分局分析事故大都是過彎超速、壓車釀禍，近期內除將在彎道路旁設置防護桶，也研擬派員在該地充當追焦手蒐證，對涉及危險駕駛的騎士依公共危險罪嫌移送法辦。

139縣道芬園鄉大彰路5段9.1公里的彎道，長期以來即車禍頻傳，該地也是著名的追焦聖地，許多攝影愛好者，或是剛學攝影的人，都會到該地透過追焦過彎汽機車，學習動態拍攝技巧，現在警方為防制車禍事故，也要派員充當追焦手，消息傳開後已引發熱議。

基層員警表示，該路段附近有咖啡廳，原本就是車友休息聚集的地方，後因有攝影愛好者在彎道旁拍攝追焦照片，因此逐漸成為追焦熱區，許多人也會把追焦照片上傳到臉書相關社團，供車友下載，因此常有不少機車騎士騎經該地刻意壓車耍帥，事故頻傳。

基層員警說，警方派員混在追焦族中很奇怪，派員在該地取締就好了，反而還更有嚇阻效果，甚至也可以在該地設置攝影機，對違規車輛開罰，抑或派員配戴動態攝影機，並騎機車在該地巡邏，這都是可以採取的取締方式，想不懂為何還要派員當追焦手。

近來芬園鄉大彰路5段9.1公里處即車禍頻傳，5月16日晚間，兩名共乘機車少年，就疑因過彎操作不當自撞路樹，駕車的17歲陳姓少年卡在樹幹，胸部撞到變形，送醫急救不治，另名16歲乘客左小腿撞斷、全身多處擦傷。

日前還有1名20歲女子騎機車沿139線彰化市往芬園鄉方向行駛，不料也是在行經該路段彎道處時，整輛車突然失控衝出自摔，女子噴飛出去，撞擊路旁路樹及護欄後才停下，該女雖被送醫搶救，仍傷重不治。

彰化縣警局交通隊資料顯示，2019年至2022年共有9人在139線被撞死，今年至今已有2人被撞死，也就是在5年內已有11人車禍身亡，這11件死亡車禍中，喪生的幾乎年約20歲的年輕人；事故原因大都為過彎時車速過快或壓車，進而失去重心或輾過路面碎石、樹葉導致失控摔車。

事故多，加上農曆鬼月將到，地方已有在139線舉辦路祭法會的聲浪。民俗專家蒲慶峰說，經常發生事故的路段冤魂多，農曆7月將到，建議應該舉辦路祭，並在彎道處把擋土牆加高，預防騎士過彎摔車而摔落山谷，為避免陰氣聚集，也可移除部分路樹，讓陽光照亮道路。