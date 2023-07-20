1972年開幕的遠百寶慶邁入51年，即將原地拆除改建走進「心旅程」，7月20日遠東集團舉辦「感謝有您 微笑再見」活動，由徐旭東、遠東百貨總經理徐雪芳，以及重量級廠商代表資生堂董事長李國祥、滿心集團董事長李俊良、雲雀集團董事長佐藤拓男等親臨現場。

徐旭東表示，遠百寶慶店承載者許多消費者回憶，這裡是很特殊的位置，有交通轉運點，也有西門町，我們很看好重建後的效益，我們會盡快蓋出結合百貨、購物中心等現代化零售商場。

據遠百規畫，遠百寶慶將原地重建一座高規格、新風貌的環保百貨，變成西區新地標。

遠百寶慶即日起至最後營業日7月24日下午6點止，百貨服飾當日單筆滿3500元送250元、保健器材當日單筆滿5000元送500元、大家電當日單筆滿10000元送1000元，信用卡則祭出九大銀行全館當日刷滿5500元送商品券100元、各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起，希望以各式好康回饋給愛護支持遠百寶慶顧客。