晶圓代工大廠台積電，20日公布上季季報，淨利下滑23.3%，因受到全球景氣陷入困境，也讓汽車、手機以及伺服器等各種需要晶片的產品需求不佳。路透社20日表示，台積電淨利雖減少，但優於市場平均預估年減27%，不過似乎已無法再有像去年一樣強勁表現。

雖然台積電上季獲利減少程度，沒像市場預估那樣大，但這是台積電自2019年第2季下滑7.6%以來，首次又出現單季淨利年減的情況。也就是說，台積電在4到6月的淨利，從去年同期2,370億新台幣，掉到1,818億新台幣，約58.5億美元。

日前，路透社彙編20餘位分析師的平均預估值為1,725.5億新台幣。這家全亞洲市值最高的上市公司指出，第2季營收也年減13.7%，至156.8億美元，與台積電之前預估的一樣。

路透社認為，智慧手機、汽車和高端電腦等，各種產品提供不同動力的全球最大晶圓代工廠，眼前不明朗的產業前景，以及可能損及自身營運的中美晶片大戰，都是台積電必須要面對，且確定自己未來的方向。

台積電在台北股市的股價，2022年期間下修27.1%，但今年迄今已漲回來，約上揚28%。市值高達4865億美元的台積電，20日下跌0.34%，台北股市則上漲0.28%。