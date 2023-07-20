該公司表示，擴展的語言支援，擴大了Firefly的覆蓋範圍。用戶已於Firefly網頁版和Photoshop中生成超過十億個視覺資產，使兩者成為Adobe史上最成功的測試版。

Adobe自三月推出Firefly，定位為創意副手。Firefly已整合至Photoshop、Express和Illustrator，協助使用者消除想像力與創作之間的障礙，幫助客戶建立對創作的信心，並將更高的精準度、強大動力、高速度和簡易度直接引入 Creative Cloud 應用程式和工作流程。