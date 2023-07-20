數位部長唐鳳昨（19）日接見今年到任的駐台北韓國代表部李殷鎬代表，雙方探討未來台韓間數位及產業合作議題，就全民資安意識、晶片驅動產業創新等事項進行廣泛討論，兩人期許台韓未來在數位韌性與資安聯防上能有更多合作。

唐鳳在會中表示，台灣正積極推動各行各業數位轉型，盼與韓國在數位政府、通訊韌性等議題上持續交流，進一步深化數位合作，並強化資安聯防。

唐鳳並分享數位部推動資安工作經驗指出，數位部秉持「資安即國安」使命，以「主動式防禦」為核心策略，運用AI等前瞻科技主動防制威脅、溯源阻斷攻擊來源，包含關鍵基礎設施防護、加強實兵演練、導入零信任架構，從根本強化我國資安體質，打造易守難攻的跨域聯防體系。

唐鳳表示，台韓在產業結構上有許多相似性，雙方都是半導體強國，特別重視晶片驅動產業創新。數位部產業署負責晶片供應鏈資安關鍵技術發展，鏈結在地產學研能量、建立實驗場域，將研發技術移轉予業者，並協助業者通過國際標準組織的安全評鑑。

數位部說，李殷鎬代表為理工背景出身，在產、商等領域經歷豐富，諳熟韓國晶片產業發展。李代表期待於任內能藉由其自身專業，致力促使數位韌性與資安聯防上台韓之間的合作。