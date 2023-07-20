新北市板橋區今（20）日下午1時許驚傳冷氣掉落砸中等公車的女子，女子當場無生命跡象，送醫搶救後仍不幸於下午2時許宣告不治。新北市勞工局表示，勞檢處已派員到場檢查，初步檢查重點在於確認冷氣機為何發生掉落，已先勒令停工，避免災害擴大。

勞工局強調，本次罹災者為一般民眾，雖非職業安全衛生法所保護的對象，但作業過程應符合安全規範，若違規，最高可依職安法處30萬元罰鍰，由於本案涉及過失致死罰責，勞檢處未來將配合地檢署偵辦需要，提供相關調查資料，以保障罹災者權益。