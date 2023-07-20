台中市政府環保局為慶祝環保署今年8月22日升格為環境部，同時推廣「台灣2050淨零永續活動」，8月1日至8月31日舉辦112年環境部成立慶祝活動，配合民眾暑假期間家具汰舊換新的需求，寶之林再生家具全館7折，環保愛地球也為民眾省荷包。

環保局表示，寶之林除販售回收修復的各種再生家具、二手腳踏車及廢家具素材外，也善用各種廢棄木材資源，創作具實用價值的小物，如花架、原木筆記本等，此外，也將相關廢棄物再利用的精神融入環境教育課程中，109年度更榮獲行政院環境保護署「環境教育設施場所評鑑優異」獎的肯定，展現推動環境教育的優良成效。

環保局長陳宏益說，為響應「環境部成立」及「台灣2050淨零永續活動」，環保局積極宣傳資源回收與源頭減量觀念，提高廢棄家具回收再利用，寶之林此次活動不需相關證件，除家具健診及DIY課程等收費服務外，全館商品一律7折。

環保局說明，寶之林開放時間為每周一、二及四至六上午8點至下午5點，每周三、周日及國定例假日休息，環保公園部分則為全天候開放。