繼首位進軍日本成人界的素海霖，22歲香港混血辣模Alice Wong今年5月進軍台灣AV，成為第二位拍謎片的香港人，最近合作的對象是鼎鼎有名的加藤鷹。近日她在節目中親述下海的三個主要原因，悲慘的身世讓其他來賓聽了都心痛落淚。

香港ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》最新一集節目中，邀請Alice Wong分享自身的經歷和轉戰AV的原因，她的原生家庭並不幸福，每當爸爸情緒不穩或過得不順就會家暴，導致她不愛回家，17歲時在酒吧邂逅當時30歲的前夫，男方不僅給予經濟上的支持，還承諾會帶她離開原生家庭，Alice Wong以為找到依靠，交往1、2個月便奉子成婚。

想不到婚後竟是惡夢的開始，Alice Wong說前夫沒帶她離開原生家庭就算了，還直接住在娘家，更震驚的是，懷孕期間Alice Wong發現前夫會嫖妓，還大言不愧地說，因為她懷孕無法行房，且一個月或一個禮拜只尋歡一次而已，要求她別在意。

生完寶寶後，Alice Wong說自己曾昏迷數天，無法洗澡導致臀部長痘痘、留痘疤，遭前夫嫌棄變得又老又胖，開始找各種藉口不跟她行房，所以當Alice Wong有性需求時，都得主動出擊，前夫卻性致缺缺，像是交功課一樣草草了事，於是Alice Wong下定決心瘦身，但無論如何努力，肚皮還是很鬆。

Alice Wong回憶，當時前夫工作不穩定，所以叫她出去上班，卻醋性大發，懷疑她跟老闆搞曖昧，大吵一架後前夫離家出走，Alice Wong心死不再挽留，但對方因不想給贍養費而拖了好久才離婚。恢單的Alice Wong扛起養家責任，每天工作20個小時，存了一筆錢後便飛到台灣請喜愛的攝影師幫她拍寫真，因緣際會下踏入台灣AV圈。

被問到下海的原因，Alice Wong大方地回應：「第一、我想做這件事，第二、因為賺錢，第三、是因為我前夫，他總是說我身材差、不漂亮，做X也做不到，讓我很自卑。」至於會不會擔心找不到男友，Alice Wong霸氣地表示：「你喜歡我，自然就喜歡我全部，三上悠亞也可以有真愛！」Alice Wong也透露，雖然很喜歡成人業，但25歲時如果有薪水更高的工作，就會全面退出AV界。

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