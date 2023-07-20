有外媒昨（19）日報導，民進黨總統參選人兼黨主席賴清德日前拋出「台灣總統進白宮」說，傳出引起美方關注，要求蔡政府要說明清楚，但被賴辦否認。對此，前立委郭正亮指出，上述報導的兩位記者相當資深，他們所撰寫的美國國安高層相關文章從未出錯，不可能自己杜撰報導，「一定有來源」。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》分析，賴清德會發表「台灣總統進白宮」說，可能是看到日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅可以訪問白宮，自己卻去不了而心有不甘，但上述情況若發生，代表台灣已宣布獨立並與美國建交、改變了現況，這種言論當然會引發白宮的疑慮。

郭正亮指出，撰寫《金融時報》該篇報導的兩位作者，一位是與總統蔡英文友好的該報駐台記者席佳琳（Kathrin Hille），另一位則是駐華盛頓的資深代表，兩人所撰寫的美國國安高層相關文章從來沒有錯過，他們「不可能自己瞎掰報導」。

郭正亮提到，若是美國國安高層對一事件有意見，一定是透過大報的資深記者來表達立場，所以這次《金融時報》的報導並非空穴來風，它一定有來源。