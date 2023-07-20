另5、6月合計稅後純益1.89億元，年增率更上一層樓，達72％，換算EPS2.41元，相較於今年首季EPS0.4元，第二季不含4月獲利已飆出首季獲利逾六倍的成績。
力致拚獲利成長有成 Q2二個月就賺贏首季獲利六倍
力致（3483）因股價漲多，近期股價遭警示，20日應主管機關要求，公布最近期獲利，經自結，6月單月稅後純益0.88億元，較去年同期的0.55億元激增六成，換算單月EPS1.12元，亦較去年同期的EPS0.71元，成長58％。
力致（3483）因股價漲多，近期股價遭警示，20日應主管機關要求，公布最近期獲利，經自結，6月單月稅後純益0.88億元，較去年同期的0.55億元激增六成，換算單月EPS1.12元，亦較去年同期的EPS0.71元，成長58％。
另5、6月合計稅後純益1.89億元，年增率更上一層樓，達72％，換算EPS2.41元，相較於今年首季EPS0.4元，第二季不含4月獲利已飆出首季獲利逾六倍的成績。
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