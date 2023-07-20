力致（3483）因股價漲多，近期股價遭警示，20日應主管機關要求，公布最近期獲利，經自結，6月單月稅後純益0.88億元，較去年同期的0.55億元激增六成，換算單月EPS1.12元，亦較去年同期的EPS0.71元，成長58％。