另5、6月合計稅後純益1.89億元，年增率更上一層樓，達72％，換算EPS2.41元，相較於今年首季EPS0.4元，第二季不含4月獲利已飆出首季獲利逾六倍的成績。

趁機獲利了結 方舟ETF出現資金出走潮
健和興6月稅前獲利寫今年新高 景氣陰霾漸散
遭誆投資茶葉可獲利 6旬男到銀行匯「裝潢費」險賠30萬
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