民眾黨主席柯文哲於台北市長任內完工的台北流行音樂中心，近期爆出尚有1.9億元工程款未結，導致該款項月增80萬利息，柯並說中央不願意出錢，那就北市府自己出。台北市長蔣萬安今天說，他的態度一直都是面對問題、解決問題，其實北流的廠商去年就已經知道開始每個月付80萬，其實團隊在上任之後，積極來面對設法解決，包含文化局2次拜會文化部，希望得到圓滿解決，當然絕對以市民權益為最優先考量。
民眾黨主席柯文哲於台北市長任內完工的台北流行音樂中心，近期爆出尚有1.9億元工程款未結，導致該款項月增80萬利息，柯並說中央不願意出錢，那就北市府自己出。台北市長蔣萬安今天說，他的態度一直都是面對問題、解決問題，其實北流的廠商去年就已經知道開始每個月付80萬，其實團隊在上任之後，積極來面對設法解決，包含文化局2次拜會文化部，希望得到圓滿解決，當然絕對以市民權益為最優先考量。
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