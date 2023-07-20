國內MeToo風波延燒各界，目前也燒到司法界。才因掀起88會館邀宴風波的新北地檢署檢察官王涂芝，遭到一位員警向本報具名爆料，王檢涉嫌對其摟抱親吻上下其手。讓其感覺極度不受尊重，但卻又基於王的檢察官身分不敢反抗。

據該名受害員警表示，在109年間某次由王涂芝指揮破案的慶功餐會後，王涂芝在員警送其返家的車上對他又摟又親，還趴在他大腿上放肆撫摸，讓他相當不自在也不舒服。事後雖有向原單位反應，但卻遭其同事警告不准聲張，以免影響後續檢警和諧。

其間該位員警又恰逢疫情，及籌備個人婚禮，才不得不隱忍多年，最近在家人鼓勵下，方鼓起勇氣還原當年經過。

本報日前接獲一名男警J姓具名爆料指出，她在民國109年暑假期間，因為受王涂芝指揮偵辦一起案件，破案後成員一起前往台北市東區某餐廳舉辦慶功宴，期間大家都喝了不少酒，王涂芝也有一起舉杯共飲。

男警描述，在她眼中，王涂芝是位相當精明幹練且阿莎力的女檢，辦案成員相當有默契，因此合作辦案期間，大家感情相當好，但是在餐會結束後的那一晚，卻讓她對王檢印象大為改觀。

J姓男警描述，當天餐會結束後，大夥又一起去續攤，深夜結束後為了安全起見，在座長官要求他親自送王涂芝回到住處。原先他認為僅是順路，因此便一口答應。未料上車後，才發現王檢家住土城，從台北東區到住家至少要40分鐘車程，但礙於長官安全，因此使命必達，兩人一起上計程車。

J姓男警回憶，「我們兩人一上車後，不久王檢就直接趴在他的大腿上，嘴裡含糊不清喊著某人名字，然後直接對我親吻擁抱，我當下簡直嚇壞，試圖要閃避，但是她仍未停手，繼續親吻擁抱，當下感到相當害怕，礙於她是長官，也不敢有什麼動作。」

該名J姓員警進一步指出，當計程車抵達土城王檢住處後，由於當時王檢貌似不勝酒力。所以下車時走路不穩，自己還特地到社區警衛室內，借了一張輪椅將她推到住處。

「我不確定當時王檢是否知道是誰送她回家，因為到達住處後，她又緊緊抱著我，親著我。但因為自己當時已經有女友，所以有點慌張不知如何是好」。J姓員警低頭回憶著。

隔天上班他覺得非常怪異且不舒服，所以對同事提起整個過程，但是卻傳到長官耳中，他也立刻遭到同事警告不要亂說話。

事後他與同事及王檢仍有多次討論案件機會，但是他有了害怕經驗後，都想辦法盡量避開王檢。事後他自己也曾聽聞，也有男警也在聚餐後遇到和他一樣的遭遇。

員警說，這件事埋在他心中多年不敢對外聲張，但是他對當晚的情景歷歷在目。他無法相信，竟然連男警在工作上，都會遭到性騷擾的待遇。事後他為了避開王檢，只好想盡辦法請調到其他單位。

員警表示，最近社會各界因MeToo事件連環爆，不少公家單位也有類似狀況，讓他又不斷回想到過去，因為老婆也知道這件事，為了家人，他覺得應該要勇敢說出當時遭遇，對自己及家人才能有所交代。

王涂芝因涉及88會館案，經檢評會調查，因坦承且態度良好等情，雖決議請求評鑑成立，但認無懲戒必要，改報由法務部交付檢審會進行審議。如今又陷入MeToo風波，恐將引起外界關注！

新北地檢署襄閱檢察官聶眾表示，該名員警並未向本署提出申訴，目前狀況不明，本署將立即啟動性騷擾申訴程序，為後續的調查。希望受害人能迅速檢具資料出面向地檢署具體說明。王涂芝檢察官則表示其本人不對外發言，一切交由地檢署發言人回應。