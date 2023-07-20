王彩樺（後排左四起）、蔡昌憲、禾浩辰，AKIRA（前排左起）、王陽明、林柏宏、温昇豪的歌仔戲公益義演吸引近50位鄉親觀看。（衛視中文台提供）

王彩樺（右）與蔡昌憲（右三）為了歌仔戲公益義演練習。（衛視中文台提供）

AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲主持的《神秘五金行》，本周迎來飛行嘉賓林柏宏，眾人合力完成歌仔戲演出，捧場的鄉親更是大方隨喜支持，總共募得1萬2千元，超乎所有人的預期，也讓首日報到的林柏宏又驚又感動。

繼曾莞婷後，本周由男神林柏宏接手加入五金行，他一抵達就就看到熟悉的温昇豪背影，他二話不說小跑步加速從背後緊緊抱住，讓温昇豪嚇了一大跳。看到是好友林柏宏，温昇豪也開心地馬上踢他一腳，2人很早就很認識，加上之前合作《火神的眼淚》培養出兄弟情感。

温昇豪不忘和合夥人推薦林柏宏因為劇中當過消防隊，大家可以放心把粗活就交給他。於是王彩樺跟林柏宏一起外出送貨給歌仔戲團時，把一桶16公斤的大桶油漆交給他提，林柏宏也展現好臂力，在沒有推車的幫助下，提著16公斤重物步行快150公尺，讓王彩樺不禁大讚這個年輕人真的很不錯。

王彩樺與林柏宏送油漆到歌仔戲團後，一問之下才發現這家歌仔戲團「鶯藝歌劇團」是台南當地著名的傳統歌仔戲團，其中有團員還是楊麗花的學生，也常常舉行公益義演，讓與歌仔戲有淵源的王彩樺當下決定兩桶油漆直接送給歌仔戲團，大方不收費。

而歌仔戲團也決定公益挺公益，邀請《神秘五金行》一起進行公益義演，於是五金行的合夥人們再度動起來，AKIRA、林柏宏負責開車四處宣傳演出時間，温昇豪、王陽明負責準備小點心跟現場隨喜募款，王彩樺、蔡昌憲及禾浩辰加入歌仔戲團登台演出。

演出當晚，現場湧進很多台南鄉親到場觀看支持，王彩樺、蔡昌憲及禾浩辰粉墨登場，又唱又演逗笑全場，王彩樺為了博得滿堂彩更是展現一字馬的好功夫，演出大獲好評，一個晚上共募得1萬2千元現金，讓合夥人們大呼驚喜，而第一天來報到的林柏宏，更是被五金行的團結一心和台南鄉親的熱情公益所感動，尤其表演還沒開始前就有人捐出千元大鈔，讓林柏宏超感動直呼：「很感謝大家的愛心！」

林柏宏表示由於媽媽是台南人，台南對他來說並不陌生，自己尤其喜歡散步在台南街頭，欣賞古都結合現代城市的風景，對台南小吃更是難以抗拒。因此在林柏宏在前往五金行，路經台南安平老街時，沿途小吃的誘惑實在太大，烤香腸、飲料、蝦餅來者不拒，讓林柏宏笑說：「早知道不要吃早餐了！」 衛視原創《神秘五金行》每周六晚上8點在衛視中文台全台首播，Disney＋同日晚上10點精采上線，台視隔周日晚上8點播出。