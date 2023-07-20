台積電預期第三季合併營收介於167～175億美元，在新台幣兌美元平均匯率30.8元狀況下，毛利率、營益率分別介於51.5～53.5％、38～40％。以中位數估算，合併營收5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％，毛利率52.5％、營益率39％分創近7季、近15季低點。

台積電表示，3奈米製程強勁量產將帶動第三季營收回升，惟部分成長動能被客戶持續庫存調整抵消。而在稼動率回升狀況下，仍預期第三季毛利率將下滑，主因3奈米量產初期稀釋抵銷約2～3個百分點，預期第四季毛利率將被稀釋約3～4個百分點。

魏哲家表示，台積電仍預期IC設計業庫存調整將至第三季恢復至更健康水準，然因全球經濟較先前預期疲弱、中國大陸復甦較預期緩慢、終端市場需求續疲，使客戶更加謹慎、並打算進一步控管庫存至第四季，儘管AI需求增加仍無法彌補上述因素影響。

因此，魏哲家表示，今年不含記憶體的半導體產業產值雖維持衰退4～6％預期不變，但晶圓代工產業衰退幅度預期自7～9％下修至mid-teens（14～16％），並據此將台積電全年美元營收展望自衰退中個位數（4～6％）下修至近1成。

不過，在5G及高速運算（HPC）等產業大趨勢帶動下，台積電預期運算需求的大規模結構性成長，將持續推動對效能及節能運算的更多需求，且均需要使用到先進技術。因此，儘管今年更具挑戰，但未來幾年美元營收年複合成長率（CAGR）仍維持15～20％預期不變。