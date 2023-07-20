台灣虎航資本額43.6億元，今年第1季營收25.86億元，年增22.46倍，稅後淨利4.29億元，每股盈餘1.07元，是疫情爆發後首度獲利；今年6月單月營收10.90億元，累計上半年營收54.73億元，年增1,681.30％，日韓營收占比達9成。

台灣虎航於2014年9月26日開航，2017年華航集團購回新加坡虎航集團持有的10％股權，台灣虎航成為100％華航集團子公司，台灣虎航2019年12月於興櫃掛牌，2021年買下「Tigerair」品牌的所有權，成為全球唯一使用「Tigerair」品牌的航空公司。陳漢銘表示，購回品牌，將不再是品牌打工仔，而是品牌的主人，每個同仁要擦亮台灣虎航招牌，隨時準備國門開啟的商機。

公司現有員工近800人，且機隊持續汰舊換新引進全新A320neo機型，預計至2027年全機隊將為15架A320neo機型規模，現飛航27航點、34條航線，瞄準日、韓、越、泰、菲和澳門航線的深度旅遊市場，尤其布局在二、三線旅遊城市，其中不乏泰國普吉島、日本岡山、佐賀等獨飛航線。

台灣虎航指出，低成本航空並不是廉價航空，而是把購買搭機加值服務的自主權還給旅客，例如餐點、行李重量、座位選擇等，讓消費者有更精打細算的選擇，依自身實際需求購買附加服務。

新冠疫情讓市場面臨重新洗牌，台灣虎航疫情期間重新調整優化航點和航班，在疫後開航日本札幌新千歲、越南峴港、泰國普吉島等航點，未來也將持續評估以包機或是定期航線方式開拓其它有潛力的航點，如：秋田、青森等。

台灣虎航統計，該公司主要客群年齡層落在20至49歲，且有超過半數旅客年齡層介於20至39歲間，低成本航空的營運模式正迎合主力消費族群或是小資族說走就走的自由行旅遊需求；其中有7成為國籍旅客，外籍佔3成。