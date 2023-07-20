苗栗看守所推動自主監外人力運用計畫，獲得苗栗縣泰安鄉泰安觀止溫泉飯店董事長江德利支持，提供房務等工作職缺，至今已提供數10人自主監外工作機會，其中更有收容人認真表現令房務部主管讚譽有加，服刑期滿後，已獲錄取為正式員工。

苗栗看守所指出，泰安鄉泰安觀止溫泉飯店為泰安溫泉區頂級度假飯店，董事長江德利關心社會不遺餘力，數年前獲悉苗栗看守所辦理自主監外人力運用計畫時，便召集飯店主管研議提供房務工作職缺，迄今雙方已簽約提供數十人自主監外的工作機會。

獲得赴泰安觀止工作的小美說，自己是因為愛玩結交新朋友，後來朋友以報酬引誘幫忙到提款機領款，結果當場被警察逮獲送辦，才知道自己已變成詐騙集團車手而判刑入獄，在看守所反省的日子裡，知道自己糊塗，讓關心自己的人傷心，於是透過守規矩及努力工作表現的改變，與父母關係更加親密，現在已經領悟要好好珍惜機會，踏實安心過生活，規劃自己人生。

苗栗看守所長黃正勇表示，自主監外作業是法務部部長提出的重要政策，也是讓收容人出監前社會適應的階段性重要處遇。機關依照規定流程非常慎重地從行為表現、家庭支持等各方面審查並透過面試篩選出適當人選，使一時糊塗犯錯而有積極改變意願者，獲得機會順利回到生活正軌。更感謝泰安觀止飯店發揮社會公益力量，聘僱更生人為正式員工，提供工作機會給需要的人。