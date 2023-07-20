注意！琉球白沙及琉球新候船室停車場自8月1日起實施停車收費。(屏縣府提供)

屏東縣政府為改善琉球白沙港旁及琉球新候船室機車停車場遭長期占用問題，並提升場內車位周轉率，將於2023年8月1日起實施停車收費管理，採機車每次收費10元，以24小時為計費單位、前24小時內離場免費方式，期提供民眾更佳的停車環境。

琉球白沙及琉球新候船室機車停車場位於白沙港及大福港候船室旁，主要是為提供鄉親往返本島船班臨停使用，但現況停車場內長期有機車占用，為提升停車場周轉率，以減少長期占用車位情形，將自8月1日起，採機車每次收取10元停車費，因非以營利為目的，如於進場後24小時內離場，則不收取停車費用，可逕行離場。

屏縣府交通旅遊處表示，琉球白沙及琉球新候船室機車停車場實施收費管理，將有助於提升停車周轉率，使真正有臨停需求的民眾有空間可停放，並為確保停車費用合理收取，凡進場後24小時內離場者，將不收取任何停車費用，並也呼籲請勿於港區周邊道路違規停車，以避免受罰。