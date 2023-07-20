投審會表示，6月僑外投資金額為21億4188萬美元，約新台幣642.5億元，為今年單月最高，主因台灣星展銀為整併花旗消金業務，獲新加坡商星展銀行520億元增資。

經濟部投資審議委員會今天發布新聞稿指出，今年1至6月核准僑外投資金額總計64億1548萬8000美元（折合新台幣1924億6464萬元），較民國111年同期減少26.97%，主要因111年6月核准丹麥商以約新台幣871億投資大彰化地區離岸風力，以及澳大利亞商以約10億美元投資好市多，致比較基期較高。今年前6月累計核准件數1122件，較111年同期增加0.54%。

投審會表示，今年6月單月投資金額為21億4188萬美元（折合新台幣642億5640萬元），為今年1至6月單月最高，投審會指出，主因為核准新加坡商星展銀行以520億元增資台灣星展銀行。

今年前6月核准新設公司件數為610件，新設公司投資金額為5億1380萬7957美元（折合新台幣154億1423萬8716元）。

新南向國家來台投資方面，112年1至6月核准件數為289件，較去年同期增加17.96%，投資金額為22億4275萬9,000美元（折合新台幣672億8277萬元），較去年同期增加57.87%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來台投資部分，112年1至6月核准件數為14件，較去年同期減少51.72%；投資金額為1665萬5000美元（折合新台幣4億9965萬元），較去年同期減少2.23%。

至於對外投資，112年1至6月核准對外投資件數為249件，較去年同期減少2.73%；投資金額為89億6968萬1000美元，較去年同期增加112.78%，主因為112年1至6月核准台積電以35億美元增資美國亞利桑那州廠，以及被動元件大廠國巨以7.1億美元，間接受讓取得法商股權。

今年前6月對新南向國家投資件數為90件，較去年同期增加30.43%，投資金額為21億2571萬美元，較去年同期增加2.94%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，112年1至6月核准對中國大陸投資件數為178件，較去年同期減少6.81%；核准投資金額為19億1021萬9000美元，較去年同期增加6.38%。（編輯：楊蘭軒）1120720