HAPPY GO與愛買即日起至8月底共同推廣永續關懷月，邀請卡友到全台愛買持續回收塑膠卡片，回收1張即可獲得1點。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO運用卡友響應回收的數千張塑膠卡，化身為大型裝置藝術「龜家．歸家」，邀請民眾到愛買台中水湳店一起探索無塑的海底世界。（HAPPY GO提供）

全球暖化議題備受關注，HAPPY GO持續倡議永續，今夏攜手遠東集團量販和百貨展開「HAPPY GO永續教育列車全台巡迴計畫」，希望透過回收卡片等媒材的藝術創作展出，和親子手作坊等活動，以情境體驗方式，將永續環保觀念推廣到下一代，傳達減塑守護海洋的重要性。

HAPPY GO承諾不再主動發行塑膠會員卡，今年暑假也邀請以永續再生創作獲獎的青年藝術家朱威龍，運用回收塑膠卡為媒材，化身為海龜徜徉海底世界的大型裝置藝術「龜家．歸家」，吸引親子族群同樂，本周六（22日）起至8月25日，於愛買台中水湳店2樓入口處展出，8月26日起將至遠百竹北店。

HAPPY GO除巡迴展出永續創作外，也規劃親子永續教育手作課程，讓孩子們可創作出台灣各類的原生保育類動物，本周六（22日）首場將於愛買台中水湳店舉辦，當天水湳店加碼雙重回饋，單筆消費滿1000元送石虎保冷袋乙個。另HAPPY GO與愛買即日起至8月底，邀請卡友到全台愛買持續回收塑膠卡片，回收1張獲1點，每位上限100點，卡友持廢電池、廢光碟、廢手機、廢鋰電池至客服中心，也可同步兌換HAPPY GO點數；同時鼓勵支持在地小農，購買產銷履歷／有機蔬菜單筆滿99元，可獲HAPPY GO 5點。

此外，迎接暑假出遊潮，透過HAPPY GO App的購賺點服務，到KKday及Klook客路等票券平台，購買全台博物館門票，有機會抽中7000點及旅遊基金1000元。