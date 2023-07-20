法官認為，詹男當天負責遶境陣頭前方施放煙火，本應注意燃放煙火難以控制火行方向的風險，應選擇空曠地方並注意施放安全距離，竟貿然在車上點燃，造成火警。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣秀水鄉一處塑膠工廠去年6月發生火警，猛烈火勢將工廠燒個精光，老闆納悶假日沒人怎麼會起火，懷疑是附近宮廟遶境燃放煙火導致，不過廟方否認，但事後檢警調查發現，就是廟方人員在工廠門口燃放煙火，導致火星飛至廠內，進而延燒至廠房，檢方依公共危險罪提起公訴，施放的詹姓男子遭法院判拘役30天。

這起事件發生在去年6月19日清晨8點，警消獲報抵達失火的工廠，整間工廠已經陷入火海，所幸當時是假日，工廠內沒有人受困，不過附近居民全嚇壞，表示一早有宮廟遶境，但當時廟方表示發現火勢時，遶境隊伍已經遠在2公里外的地方，強調與火警無關。

不過檢方根據監視器畫面與消防局火調資料發現，當天清晨7點32分左右，詹姓廟方人員搭乘小貨車，行經工廠門口時，竟直接在貨車斗上點燃環保煙火，使火星飛至廠房東側出入口南邊的金屬雙層層架上，進而延燒至廠房內。

由於廠房內堆置大量易燃物品，從層架、層架上的回收袋開始蔓延，一路到東南側的屋頂鐵皮浪板、南側塑膠採光浪板、東北側天花板，最終往下延燒地面的回收塑膠袋等，以致生公共危險的產生。

法官認為，詹男當天負責遶境陣頭前方施放煙火，本應注意燃放煙火難以控制火行方向的風險，且有隨時飛入或火星掉落附近建築物引燃物品的可能，故應選擇空曠地方並注意施放安全距離，竟貿然在車上點燃，造成火警。

法官審酌，未經允許任意燃放煙火是台灣長久以來宗教慶典之惡習，認為詹男在未保持施放安全距離下，於廠房旁施放煙火，肇致火災事故發生，除造成公共危險之外，工廠受損與財產損失非輕，依失火燒燬他人所有之住宅以外之物致生公共危險罪，處拘役30天，得易科罰金，可上訴。