海邊走走推「潮中秋」系列禮盒，其中「好海派」款優惠價1080元。（海邊走走提供／朱世凱台北傳真）

采采⾷茶「紫⽉中秋禮盒」，定價依內容物不同，官網價1380元起。（采采⾷茶提供／朱世凱台北傳真）

舊振南「愉月禮盒」外觀以迪士尼設計抓住消費者目光，1580元。（舊振南提供／朱世凱台北傳真）

後媽家「香草和三盆蛋黃酥2.0版」6入原價690元，特價590元。（後媽家提供／朱世凱台北傳真）

中秋佳節少不得贈禮表達團聚與關懷之心，中西式月餅預購搶在此刻開跑。由於疫情解禁，讓各大業者產量相較去年回穩至少8成，受惠出遊熱潮，伴手禮市場逐漸復甦，讓業者樂喊「觀光客真的回來了。」觀察銷售資料，海外客群自5月開始逐月倍增，而企業一直是餽贈禮品的大戶，少說占60％，加上公司行號營運多已回到疫情前狀態，送禮需求自然比去年同期高，粗估今年中秋檔期營收可增長至少1倍以上。

企業商務準備禮品時間，往往會提早1個月以上，開元食品攜手郭元益推「法式蝴蝶酥禮盒」並提早開放預購，觀察新世代喜愛創新有話題性的商品，於是開賣近期流行的蝴蝶酥，包含原味、巧克力及咖啡口味，號稱質地清新、還原純正法式乳香風味，即起至8月4日販售，原價每盒720元，特價649元。

很受觀光客喜愛的海邊走走，今年訴求要玩最潮的設計，推出「潮中秋」系列中秋禮盒，禮盒外觀可見圍上圍裙、戴上頭巾的玉兔忙著製作蛋捲，相當逗趣，其中「好海派」款除了花生蛋捲等明星商品，也有新口味「激厚海苔肉鬆蛋捲」，標榜餅皮比過往厚實5倍，內層裹著綿密後腿豬肉鬆再撒海苔絲點綴，口感豐富，原價1120元，9月30日前購買只要1080元。

地方名店及傳統老店的傳統糕點每年都有固定客群青睞，采采食茶以以紫色作禮盒設計主軸，象徵帝王氣息，禮盒包括以⿈⾦柚⼦提味，融合蛋⿈⽩⾖沙餡「皇韻酥」、奶黃餡香濃的「錦妃酥」，還有鹹香的「⿈⾦干貝酥」、清爽彈牙「蜂蜜燕窩⿈⾦糖」等，8⽉31⽇前享早⿃好康，詳請請洽⾨市。

舊振南「愉月禮盒」精選三款口味的桃山月餅，包括融入紅土鹹鴨蛋且香氣濃烈的「金沙奶黃」、紅豆顆粒明顯的「抹茶紅豆」、飄散可可風味的「法芙可可」，禮盒蘊含迪士尼設計巧思，腰封包裝的米奇圖像可拆下作為書籤使用，松木盒也能重複使用，即起訂購滿指定金額可享89折，預計買氣較去年穩定成長1成。

後媽家推出「香草和三盆蛋黃酥」，以日本最高級的和三盆糖調味，再添加香草籽、鹹鴨蛋黃、奶油紅豆餡調和，凸顯各個餡料的香氣而不搶味，6入原價690元，特價590元，8月15日前預講單品5盒享95折。