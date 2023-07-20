楊祐寧和老婆Melinda（王詠穎）結婚多年育有一女，而今(20)日稍早夫妻兩人雙雙在ig上透露2女兒降世的喜訊，並向粉絲們報平安。此外，二女兒自然產只花了15分鐘，而會命名為Kya，是海洋的意思。

楊祐寧與老婆於2020年宣布結婚，並於同年的12月迎接大女兒的降世，不過因為疫情因素，遲至2022年才舉辦婚禮，俊男美女的組合讓不少粉絲稱羨。而兩人的二寶於今日誕生，楊祐寧對此也在社群上曬出孩子超萌臉蛋的特寫近照，並寫下：「Hello Kya .第一天像姐姐 第二天像阿公 第三天像阿罵 每天都在變 我不知道哪天會輪到我。」

此外，Melinda也一併在社群上發文，曬出一張夫妻兩人一同牽著女兒小手的照片，模樣十分溫馨。此外，她也一併寫下：「This little angel came to (地球)early. Meet little miss Kya 。」對此，據經紀人透露，女兒Kya的名字有著大海的意義。

而楊祐寧老婆阿梅只花15分鐘就生下女兒，經紀人打趣說：「媽媽生太快了，爸爸根本來不及哭。回神後才回房間抱老婆哭。」