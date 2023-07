楊祐寧和老婆Melinda(王詠穎)結婚多年育有一女,而今(20)日稍早夫妻兩人雙雙在ig上透露2女兒降世的喜訊,並向粉絲們報平安。此外,二女兒自然產只花了15分鐘,而會命名為Kya,是海洋的意思。

楊祐寧與老婆於2020年宣布結婚,並於同年的12月迎接大女兒的降世,不過因為疫情因素,遲至2022年才舉辦婚禮,俊男美女的組合讓不少粉絲稱羨。而兩人的二寶於今日誕生,楊祐寧對此也在社群上曬出孩子超萌臉蛋的特寫近照,並寫下:「Hello Kya .第一天像姐姐 第二天像阿公 第三天像阿罵 每天都在變 我不知道哪天會輪到我。」

此外,Melinda也一併在社群上發文,曬出一張夫妻兩人一同牽著女兒小手的照片,模樣十分溫馨。此外,她也一併寫下:「This little angel came to (地球)early. Meet little miss Kya 。」對此,據經紀人透露,女兒Kya的名字有著大海的意義。

而楊祐寧老婆阿梅只花15分鐘就生下女兒,經紀人打趣說:「媽媽生太快了,爸爸根本來不及哭。回神後才回房間抱老婆哭。」