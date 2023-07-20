香港前主播林子博和妻子董燕君在2003年結婚，然而愛妻罹患罕見癌症「平滑肌肉瘤」，不幸於2020年10月過世，遭遇喪妻和失去工作的打擊。為了完成亡妻的遺願，他帶孩子移民英國，也開始經營YouTube頻道，近日返回香港祭拜，被直擊神情哀傷，讓人忍不住鼻酸。

林子博在2021年8月帶著子女移民英國曼城，隨後開設YouTube頻道，分享當地的生活，包括租房、找學校以及求職的經過和困難。據《香港01》報導，他為了完成亡妻遺願「好好栽培一對子女」，一家3口移民近2年，前陣子被民眾看到出現在柴灣華人永遠墳場，和子女祭拜亡妻，一臉憂傷，眼眶充滿淚水，輕撫妻子骨灰位上的照片。

事後，林子博坦承回香港第一件事，就是要向妻子負荊請罪，請求原諒，因為他當時沒等到妻子入土為安，就搭機離開前往英國，妻子的後事由他的大舅幫忙處理，成為他無法解開的心結，坦承自己這2年來內心一直不舒服，這次回香港，也是首次祭拜亡妻，覺得自責又慚愧。

至於生活開銷，林子博透露經營YouTube頻道的收入僅夠支付水電費，但還好英國的花費比香港低，並希望未來可以讓YouTuber變成他的正職。