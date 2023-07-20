雲林縣登革熱疫情熱點在古坑鄉，雖斗六、台西、虎尾雖也有傳出病例，但都有古坑鄉荷苞山散步或工作的足跡，20日再新增8例。衛生局表示，竹林、果園防疫確實不容易，將請有防疫經驗的前輩再指導如何大面積消毒，疾病管制署將宣布古坑鄉為登革熱流行區，快篩陽性經醫師診斷即視為確診。

20日新增的8名病例皆居住在古坑鄉，2例經醫院通報確診，6例是衛生局到宅及社區篩檢NS1陰性，但經疾管署檢驗IgG抗體陽性，顯示已感染一段時間，雲林縣經疾管署檢驗確診已累計67例。

衛生局長曾春美指出，為盡早發現社區潛藏病例，鼓勵醫院和基層診所加強快篩通報作業，21日起通報只要經疾管署確認確診，可獲得500元獎勵。

衛生局表示，疾病管制署將宣布古坑鄉為登革熱流行區，快篩陽性經醫師診斷，無需再經過PCR檢測即視為確診。

曾春美說，67名病例中，古坑鄉有59例、斗六市6例、虎尾鎮1例、台西鄉1例。古坑鄉59例中有45例是荷苞村人，斗六、虎尾、台西的病例也都有荷苞村的旅遊史或到竹林割筍的足跡，顯示清除竹林、果園病媒蚊是重點工作，將請有防疫經驗的前輩再指導如何大面積清消。

衛生局呼籲，荷苞村登山步道旁通常有竹林，除非必要暫時減少前往，若需前往，衛生局人員的標準配備是穿淺色長袖、長褲，如有裸露要擦防蚊液，也要戴防蚊帽。