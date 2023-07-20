一年一度的台北上海雙城論壇，今年將由上海方舉辦，預計將於8月下旬登場。按照過往慣例，都會由市長率團出訪，台北市議會也將在24日針對隨團的公費議員進行抽籤，據了解今年只分別開放3名及8名議員以公費、自費名義隨團。對此國民黨議會黨團書記長王欣儀表示，有部分議員認為名額數太少，但仍要視府方與上海方安排而定。

台北市議員們20日中午陸續接到議會的簡訊通知，將於24日進行雙城論壇出訪公費隨團抽籤程序，據了解開放3位議員以公費身份隨團，自費部分則是8人為限。而根據過往慣例，只要是北市府前往上海參與雙城論壇，都會由市長親自率團，預計今年也將由市長蔣萬安親自出訪。

王欣儀表示，過往黨團都不會限制議員參加與否，自己也是無論公費或自費都會參加，目前了解舉辦時間尚未決定，僅得知總天數為3天2夜。不過王欣儀也透露，消息一出後有同黨議員認為自費隨團的8人名額太少，「往年也好像有限制議員隨團人數，還是要看府方與上海方協調的結果，以及接待的量能是否足夠。」

民進黨議會黨團總召簡舒培表示，不會特別要求黨團議員是否要出席或者參不參與抽籤。簡舒培說，民進黨對兩岸間城市交流樂觀其成，但如今對岸共機共艦持續擾台，蔣萬安若出席雙城論壇是否能跟中國對等交流，且要保證台灣不要被矮化。

民眾黨議會黨團總召黃瀞瑩則說，目前同黨議員有在討論是否要前往，人選尚未決定，但若有機會確定會有人隨團跟訪。黃瀞瑩表示，由於黨內有「黨職人員赴大陸地區相關規定」，目前也尚在與黨中央溝通是否需要「報准」才能出訪。

北市府發言人殷瑋表示，關於今年雙城論壇的日期、出席代表、具體行程等節，還在規畫階段，很快會對外說明。

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