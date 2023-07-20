ViewSonic宣布推出全球首款「專為Xbox所設計 (Designed for Xbox)」投影機。全新X1-4K與短焦X2-4K 高亮智慧LED投影機可於120吋大螢幕上呈現4K HDR高畫質的流暢遊戲畫面，結合Harman Kardon專業揚聲器的劇院級音效，提升遊戲玩家娛樂體驗。

ViewSonic宣布推出全球首款「專為Xbox所設計 (Designed for Xbox)」投影機。全新X1-4K與短焦X2-4K 高亮智慧LED 投影機。（ViewSonic提供／古明弘台北傳真）

全新 X1-4K和短焦X2-4K LED投影機專為Xbox玩家提供最佳遊戲體驗，以潮黑基底搭配代表微軟Xbox的綠色點綴機身，呼應Xbox Series X經典設計。加上支援Xbox獨有的1440p解析度和120Hz更新率，解決玩家以往用投影機玩遊戲時可能遇到畫面延遲、模糊不清等痛點。

兩款投影機還支援Xbox「消費者電子控制(CEC)」HDMI 功能，開啟遊戲主機時同步啟動投影機。此外，當遊戲主機透過HDMI 2連接時，投影畫面色彩預設為遊戲模式，以呈現最適合遊戲的色彩表現。

短焦X2-4K LED投影機則支援1.2倍光學變焦，方便置於桌上，僅需1.5公尺的距離就能投射出寬達120吋的畫面。（ViewSonic提供／古明弘台北傳真）

為全面提升視覺體驗，這兩款投影機皆搭載德州儀器0.65吋 DMD晶片，其高原生對比度大幅增進畫面色彩表現，能清楚呈現遊戲場景中亮、暗部的細節。此外，亦採用第3代LED技術，具備2,900流明亮度，即使在明亮的環境下投影，畫質依然清晰細緻。使用壽命更長達 60,000小時，每天開機5小時，也能持續使用30年，帶給遊戲愛好者持久穩定的視覺享受。

X1-4K LED投影機支援垂直鏡頭位移、1.3倍光學變焦和側向投影等功能，增強了安裝的靈活性，讓大螢幕設置變得輕而易舉。短焦X2-4K LED 投影機則支援 1.2倍光學變焦，方便置於桌上，僅需1.5公尺的距離就能投射出寬達120吋的畫面。此外，透過Wi-Fi無線螢幕鏡像功能，還可以將智慧型手機畫面以投射或鏡像方式呈現在大螢幕上，實現無縫的內容串流。

購買Xbox系列投影機即日起至8月31日登錄享好禮，凡於活動期間至全台授權通路購買ViewSonic Xbox系列投影機者，即可參加「買Xbox系列投影機登錄享好禮」活動。憑消費發票完成登錄，就送 「Xbox Game Pass Ultimate 3個月序號」，並可參加「Xbox Series X《暗黑破壞神4》限量同捆組」抽獎。

至於玩家關心的售價，即日起至8月31日預購價「 X1-4K」4萬4900元、「X2-4K」4萬6900元，上市價「X1-4K」5萬4900元， 「X2-4K」5萬6900元。