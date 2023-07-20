國民黨全代會7月23日將在板橋體育館登場，通過徵召新北市長侯友宜參選總統。韓國瑜辦公室20日指出，韓將出席全代會。「和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國。」而近期一直喊侯下韓上的國民黨立委鄭麗文也發臉書祝福，強調「我百分百尊重韓市長做的決定！也由衷的祝福侯市長！」

國民黨今日發布，強調第21屆第3次全國黨代表大會，傳達的就是全力支持黨籍總統參選人侯友宜市長的堅定態度，營造大團結氣勢，從新北出發贏回台灣。

鄭麗文表示，這次出來發聲，本來就是明知不可為而為之，單純希望能救黨救國，但黨中央態度堅決，沒有任何討論的空間，所以不管是黨內先進提出補辦初選或進行第三階段的相關提議也都不被接受，任何人包括韓市長在內都不再有任何機會可以代表國民黨披掛上陣，勢必要在723完成提名侯市長做為總統候選人的程序。

而韓國瑜今日發聲要在全代會與國民黨提名的總統候選人站在一起，鄭麗文表示，對於這樣的結果，她其實並不意外，一如她不斷強調的，只希望在723之前還來得及，中央或能坦然面對現實，無私無懼，幫國民黨找出最強母雞，無奈中央心意已決，雖然如此，但起碼她努力過了。

鄭最後說，因此，她百分百尊重韓市長做的決定！也由衷的祝福侯市長！