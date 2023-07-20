民進黨發言人卓冠廷今批評，新北市是六都唯一沒有囤房稅的縣市，國民黨總統參選人侯友宜說的居住正義是空話，對此，新北市政府澄清去年3月已將囤房稅修正草案送議會審議，並訂在去年7月1日施行，但因議會屆期不續審而退回，市府今年3月開議前，再一次將修正草案送議會審議，呼籲民進黨有一分證據、說一分話，不要抹煞同仁努力。

卓冠廷稱，新北市新蓋好的房屋最多，導致炒作，房價不降反升，對此，新北市府回應，內政部去年上半年統計資料，新北市空屋率為7.99％，比台南市9.29％、高雄市9.92％還要低，是不爭的事實，呼籲民進黨不要再操弄數字帶風向。

另外，依內政部發布的今年第1季住宅價格指數，台南市142.67℅及高雄市130.16℅，都遠比新北市123.36％高，若依民進黨發言人的邏輯，不就是說綠營執政縣市讓房價飆高、更讓購屋者無法負擔嗎？盼民進黨發言人不要再選擇性地引用帶風向數據，誤導民眾。

新北市府也說，中央 囤房稅2.0平均只增加多屋族每戶5至8000元稅金，無法解決囤房及高房價的問題，若民進黨有心推動居住正義，以民進黨在立委席次64席過半數，沒有立不了的法，可比照地價稅，訂定全國一致的累進囤房稅率，或比照訂定奢侈稅方式課徵非自用多屋族的房屋特別稅，解決國內囤房問題。

新北市府呼籲，民進黨在8月份臨時會不要再打烏賊戰，與新北市府一起努力，讓新北市提出的囤房稅順利通過，若民進黨不願支持，不要再抹殺新北市公務人員的努力，也請市府應用客觀可衡量的比較指標來呈現，不是故意用偏頗的絕對數值來誤導民眾。