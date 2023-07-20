周子瑜高雄「億萬豪宅」位於農16。（雄崗建設提供）

周子瑜高雄「億萬豪宅」，豪奢公設曝光。（雄崗建設提供）

周子瑜高雄「億萬豪宅」有24米泳池。（雄崗建設提供）

周子瑜今年初購入高雄「億萬豪宅」，在名人效益發酵後，近半年成交近15戶。（民眾提供）

南韓人氣女團TWICE成員、台灣成員周子瑜，今年春節返台，霸氣購入高雄農16特區上億元豪宅「雄崗信義美術館」，總價上億元。在名人效益發酵後，近半年成交近15戶，而豪奢公設也首度曝光，包括頂級SPA、小型電影院，讓外界可一虧子瑜住家生活環境。

建商透露，建築物是採單層雙併、毛胚交屋，固定樓層以上，像是周子瑜所購置的樓層，則是單層單户，內部從未對外曝光，但從實品屋的配置看，113坪3房4衛，格局開闊，客廳整片大落地窗，採光良好，從陽台遠眺，就能一覽高雄最精華地段農16全景。

至於廚房則分區增加用餐空間，另外3間套房，各有不同風格，推開衣櫃，暗藏隱藏式衛浴，主臥室也有奢侈的落地窗景，可以讓住戶遠眺市景，好好放鬆休息。

「雄崗信義美術館」社區總共2棟建物，中庭花園長達百米，綠色廊道，伴隨流瀑水洩造景，與法國藝術家打造的千萬銅雕，另有24米泳池、頂級SPA活水按摩，若女神周子瑜返台渡假，住戶說不定有機會在此巧遇。

公設區域有私廚進駐的中式宴會廳、鐵板燒，高端客製餐飲，另有小吧台，蒐藏各類美酒，旁邊還有沙龍，可預約按摩放鬆。位在樓層最高處的小型電影院暨演藝廳，則能讓平時很難到電影院看電影的子瑜，可以包場享受觀影時光。

未來也是子瑜鄰居的住商不動產專業顧問莊宗穎指出，農16、美術館位於北高雄精華地段，周邊有3家新的百貨公司、飯店、辦公大樓等，還集合學區、綠地、交通等優勢，有剛性買盤支撐，房價底氣相對強悍，2023上半年高指名度的豪宅建案交易量逆勢成長。