2023年已過了一半，《科技紫微網》運勢專欄點名，下半年財運爆棚的前5名生肖，依序是生肖羊、牛、豬、狗、雞，其中第1名的生肖羊財運發達，能獲得翻倍的回報，事業方面能有穩定進帳，偏財也有良好的收益，適合進行投資。

▍第5名：生肖雞

今年生肖雞雖然沖太歲，但下半年財運表現卻不錯，在錢財方面行事多為順利。正財穩定，賺錢雖較為辛苦，但勤勞即可保財庫無虞。在偏財運方面，將會有機遇出現，例如有可靠之人帶來賺錢資訊，或靠聰明才智贏得獎金。出生在冬季的生肖雞，今年偏財運將超級旺，賺錢宜單打獨鬥，盡量少與人合作，否則結果多半不太好。

▍第4名：生肖狗

六合之年，財運旺，生肖狗下半年進財無憂。正財運穩中有升，上班族可因工作獲得良好表現進而加薪；經商者若努力經營，有機會收入翻倍。農曆6月至8月財運走高，財富增值會更為明顯。不過，今年偏財運不出色，不見橫財，投資理財也少有進帳，需把心思放回正財，回報將更豐厚。

▍第3名：生肖豬

三合之年，生肖豬財運旺，下半年在錢財方面是能者多得，越是動腦筋積極賺錢，越能得到錢財回報。此運也利合夥經營，有機會因搭檔、合作者而增加收益。在投資方面，與合作對象有小爭吵能見財，若是賭性作祟或偏聽信他人意見，則要小心破財，尤其農曆6月是財運的低谷，需當心宣稱高額收益的投資產品。

▍第2名：生肖牛

財運佳，錢財方面多有喜事發生。正財穩定，只要肯運用智慧和勞力，便可有穩定收入，生活無憂。農曆6月至11月能獲財神眷顧，偏財運旺，抽獎方面不會空手而歸；若進行金錢操作，例如短線投資、不動產交易能有不錯收益，但不宜進行大額、長線投資，當心被套牢而難有回報，只能眼看錢財隨水流。

▍第1名：生肖羊

卯未相合之年，生肖羊今年財運發達，此年利於開拓財源，求財之路雖有辛勞，但回報有翻倍增長跡象。尤其是正財運走高，上班族加薪並非難事；創業者則可因客源穩定而能有長期進帳。此年可在合作案或過往投資中獲得收益。農曆6、11、12月財運飆揚，適合進行資金操作、買賣投資。