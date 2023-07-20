國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與組織副召集人謝龍介昨(19日)到雲林拜會前雲林縣長張榮味，被解讀為「拆彈」。前立委郭正亮表示，因為雲林立委選舉最終會是藍綠的政黨對決，張家還是要回到國民黨；對於黨內整合，郭正亮也抱持樂觀態度，認為723全代會後組織盤會慢慢成型，真正的挑戰還是在侯友宜本人要有「光跟熱」，要有路線、價值、政策，和帶動群眾的個人魅力和能量。

張榮味昨受訪時被問及會不會支持侯友宜說，「我也沒有什麼選擇」，大家都有共識，會跟著大環境走，強調要順從民意。謝龍介今也還原昨晚餐會過程，提到張榮味肯定選舉有比前段時間進步，也提點侯友宜要重新做人設，應該在人設上去行銷，一個好產品沒有包裝跟行銷不會大賣。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，張榮味願意接見金溥聰就是很大的變化，因為「指標性」的人物之一就是張榮味，只是金溥聰可能要把過去那個字收回。

郭正亮也說，競爭歸競爭，過去有恩怨到了關鍵時刻還是要求合，因為張家有人要選舉，而民進黨一定會全黨整合，政黨對決的態勢會非常明顯，不只是個人對個人的選舉，張家會考慮自己的狀況，還有未來縣長的狀況，張家再怎樣都要回到國民黨，還是會歸隊。

「基本上我對黨內整合樂觀」，郭正亮表示，國民黨的組織盤、黨內大咖整合，723之後就會慢慢成型，真正的挑戰還是在侯友宜自己，還是「光與熱」的老哏，光是理念、路線、政策清楚，做出訴求去感動選民，熱就是個人魅力和帶給群眾的能量。