2024大選前爆發軍人共諜案！調查局國安站監控發現，扯鈴教練魯紀賢，涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收6個軍事單位士官兵，意圖蒐集軍事機密，檢方以涉犯《國安法》重罪，有串證之虞，聲押禁見魯男姓、李姓、常姓退役士官兵共5人，法官裁定羈押禁見。藝人郭書瑤的胞弟檢方訊問後以20萬元交保。

法官認為，依魯等人的供述及偵查卷內相關證據，足認5人涉犯修正前國家安全法之為大陸地區發展組織罪，犯罪嫌疑重大，且所涉係屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，有事實或相當理由足認被告有逃亡、勾串、滅證之虞，並有羈押之必要，爰裁定羈押，並禁止接見、通信。

檢調發現，魯紀賢涉嫌自去年4月間起，透過退役士官兵接觸、拉攏、吸收相關軍事單位之士官兵，而為發展組織行為，並伺機刺探、蒐集軍事、公務情報，涉犯修正前之《國家安全法》第2條之1、第5條之1等罪嫌。