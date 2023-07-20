青春痘是皮膚科最常見的疾病，隨著現代人生活型態改變，好發年齡有擴展的趨勢，從小學三年級到不惑之年，都難逃青春痘危害！醫師提醒，青春痘不只是皮膚健康的問題，更會影響患者的自信與人際關係，及早治療是根治關鍵，切勿等到留下痘疤才就醫。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊臨床觀察發現，長青春痘的年齡層變廣了，原本從13歲青春期開始長痘痘，現在往下到10歲、往上到40多歲患者都有；他曾收治一名小學三年級的小女生，滿臉痘痘，皮膚狀況看起來彷彿是青少年。

邱品齊指出，青春痘發生原因很多，例如油膩飲食、熬夜、壓力大之外，遺傳因素也不容小覷，如果家長過去容易長青春痘，孩子也容易在青春期時出現痘痘問題。另外，夏天高溫悶熱，加上化妝品遮蓋，也是誘發青春痘的原因。

「很多人以為長痘痘是小事，因此忽略它。」邱品齊指出，青春痘不只是皮膚問題，更會影響患者的自信與人際關係，對於心理健康產生巨大的負面影響，但台灣社會尚未建立正確治療觀念；青春痘治療越早越好，發炎越嚴重、治療難度越高、所需時間越長，且越容易留下痘疤，因此建議在長痘痘初期就尋求皮膚科專業治療。

林口長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎說明，現在青春痘治療非常進步，醫師會依據患者個人狀況，搭配使用外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等，其中以外用藥膏最常使用，包含外用A酸、杜鵑花酸、外用抗生素、過氧化苯（BPO）藥膏等。

王芳穎指出，由於每種藥膏效用不同，成分多為單方，所以臨床開藥時經常會將兩種單方搭配在一起使用，但每種藥膏在劑型、藥物釋放設計上是獨立的，同時塗抹可能影響藥物動力學外，副作用也可能增加，使用上要特別小心，因此會建議早晚個別使用，可能有些病人嫌麻煩就不擦；而近期在台灣取得藥證上市的新一代複方外用A酸，因為使用上較方便，可預期患者順從性大幅提高，讓治療效果更確實。

王芳穎提醒，診間裡經常有病人說，朋友推薦擦什麼藥有效，自己卻越擦越糟，這是因為每個人致痘原因和痘痘型態都不同，務必經由皮膚科醫師診斷，選擇相應機轉的藥物給予治療。邱品齊也提醒，治療青春痘需要多點耐心，通常需要數周到數月才會見效，切勿自行停藥或放棄回診追蹤，用藥後如產生副作用，應主動跟醫師反應，讓醫師適時評估與調整用藥。