女星Melody（殷悅）7月7日無預警宣布與富商尪吳育奇閃婚，坦言和老公有性格和思想理念等落差，協商後決定和平結束婚姻關係，不料近日吳育奇友人向媒體爆料Melody提出的離婚條件非常嚴苛，要求現居房產與美國豪宅，吳育奇昨日委託律師提起「離婚協議無效之訴」，而Melody也刪除先前的離婚文，今日Melody現身綠影，她拍下近況吐露狀況。

Melody與丈夫吳育奇原是協議離婚，但兩人似乎因房產歸屬問題有不同看法，吳育奇委託律師遞狀申告「離婚協議無效之訴」，律師表示其餘的事情不方便透露，一切交給司法，而Melody宣布離婚的貼文也已經刪除。今（20）日Melody在吳育奇遞狀後首度社群平台發文，曬出一張在《11點熱吵店》的攝影棚自拍，照片中她畫著精緻妝容，露出甜美微笑，向鏡頭展現最好一面，Melody寫下「Back to work」，並使用兩個肌肉的表情符號為自己打氣，Hashtag使用了「positive vibes（積極的氛圍）」，嘗試向大眾傳達正面訊息。

不過有網友認為：「這雙眼看起來沒少哭過，但願所有的淚水和悲憤都會化為復原的動力和成長的養分，祝Melody姐身體健康」、「太棒了！全網女性都支持妳」、「姐妳超美超贊的！人生正青春！」、「劉硬砲加油」、「馬來西亞的粉絲也支持妳」、「無條件支持妳」、「最美麗最勇敢的時尚媽咪」，而她也更新限時動態，除了錄影的花絮，還有感謝品牌方的禮物，生活一切照常。