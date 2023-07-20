前高雄市長韓國瑜的辦公室今（20）日宣布，韓會出席23日的國民黨全代會，和國民黨提名的總統及立委候選人並肩坐在一起，下架民進黨、捍衛中華民國。對此，國民黨前立委陳學聖今也分享了一張5月時與韓國瑜的合照，並透露，韓當時就說不管國民黨提名了誰，他一定支持，並大讚，韓決定出席全代會「大氣」。

陳學聖今在臉書分享了兩張與韓國瑜夫婦的合照，他指出，照片拍攝於5月，當時他和中山大學政治學教授廖達琪一同去拜訪韓，並解釋，會選擇公布這張照片的原因，是因看到韓確定出席全代會後感到開心，所以才決定跟大家分享。

陳學聖指出，當時與韓國瑜談論了包含國家、兩岸局勢，以及國民黨總統初選在內的很多議題。他提到，當時韓國瑜的很多政治分析，如國民黨初選結果後引發至今的紛擾，都一一應驗了，但韓也表示，不管最後是誰出線，一定會支持國民黨提名的總統候選人。陳學聖也大讚，韓國瑜出席全代會，說明他對5月的發言說到做到，「大氣啊！」