布局高股息ETF，除了考慮配息率與價格之外，能否完成填息也是投資人關心的焦點，今年以來至7月19日止，除了本周（7月18日）剛除息的元大高股息(0056)外，其他10檔的高股息ETF全都陸續填息。0056今收盤價為34.71元，離填息價差為1.23元。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，今年以來台股受惠於AI帶動上漲，過去被稱為牛皮股的企業，今年漲幅驚人，帶動持有相關成分股的高股息表現亮眼。

展望後市，他指出，特斯拉創辦人馬斯克日前宣布加入AI產業，沙烏地阿拉伯也傳出將擴大AI投資，加上半導體女王、AMD總裁蘇姿丰訪台等，都為AI題材再添火力，相關產業鏈仍值得期待。不過他也提醒，今年下半年大盤仍受到總經、大選等不確定因素影響，建議投資人透過ETF分散布局於獲利穩健、前景樂觀，或是評價面具吸引力的企業。

投資人降低單壓個股的風險，透過高填息的篩選流程，有利投資人的投資總報酬能向上行，而非領了股息、賠了價差。據統計，今年以來配息率在1%以上，而填息時間在10個（含）交易日以內的台股高息ETF包括：大華優利高填息30(00918)、國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)等。