由於日本物價實在漲太多，身為日本內閣總理大臣幕僚單位的內閣府，也不得不將上次通膨預估值1.7%再往上調升。內閣府指出，政府祭出的物價降低政策，已把今年消費者物價指數減少0.5%。

至於從2023年4月開始到2024年3月底的2024財年，內閣府也預估物價漲幅將縮至1.9%。日本5月整體消費者物價上漲3.2%，6月的最新數據預定在21日發布。不過，市場認為應該跟5月差不多。

據悉，日本央行下周可能將2023財年的通膨預估，上修到2%以上，但2024年的物價預估，基本上跟上次一樣不變。彭博社認為，這可能也代表日本央行對現行政策的調整，勢必會再延後。

獨排眾議持續實施超寬鬆貨幣政策的日本央行，堅持要看到不包含鮮食項目的核心消費者物價指數，要穩定且持續保持在目標值2%以上。不過從今年以來至5月，這項核心指數都一直在3%以上，元月甚至還來到4.2%。