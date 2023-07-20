桃園中壢警追通緝犯，竟持爆裂物與警對峙。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名吳姓通緝犯，19日晚間遇到警方上門查緝，竟然手持爆竹狀的爆裂物揚言引爆，警方不敢大意立刻封鎖該社區並在外圍道路拉起封鎖線，所幸在警方努力溝通之下，讓犯嫌自行開門配合，歷時3小時平安落幕。

中壢警分局偵查隊過程中查獲一名7條通緝的吳姓通緝犯，藏匿在中壢區新中北路一帶租屋處內，19日晚間8時許部署埋伏在他租屋處門口，趁他要出門的瞬間要將他緝捕歸案，沒想到吳男一看到警察，馬上轉身衝進屋內，並抓起桌上插有引信的竹筒狀爆裂物揚言引爆。

警方不敢大意當下退出屋外，也立刻疏散周遭住戶，並向警察局請求保安大隊霹靂小組到場，也聯繫消防局救護車到場待命支援。警方現場不斷安撫吳嫌情緒，要他冷靜，更要愛惜自己的生命，別讓事態擴大。中壢分局長唐嘉仁及市刑大大隊長謝有筆坐鎮領軍，保大霹靂小組也派6名全副武裝幹員到場，手持防彈盾牌嚴陣以待，還好在警方努力溝通之下，歷時3小時後，在晚間11時許終於卸下吳男心防，讓他自己開門配合警方偵辦。

警方在現場除了查扣一枚竹筒狀的爆裂物之外，還查扣有毒品吸食器具等物，該爆裂物是否有殺傷力，尚待警方送驗後才能得知，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等案移送桃園地檢署偵辦。

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