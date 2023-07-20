暑假高雄水陸活動周周精彩，除高雄流行音樂中心的原創IP展、大港倉棧庫群的海洋派對競賽活動，還有延續去年熱烈迴響的旗津風箏節，為此高雄漢來飯店即日起至7/24首度推出雙人房免費升等家庭房的快閃優惠活動，凡此期間預訂市景精緻雙人房5,000元起即可免費升等16坪亞灣家庭房，每房空間升級至得天獨厚的海港景觀與附設小陽台客廳，住房禮遇享有兩客自助式早餐、日式三溫暖、露天泳池，入住日可到8/31，每日限量10間。

漢來飯店事業群行銷本部毛玲竹行銷長表示，今年暑假高雄每周上檔精彩水陸活動，正好集結在漢來鄰近港灣區域，從漢來港景房還可以眺望現身在高雄流行音樂中心的台灣原創高人氣IP，這次集結「翊翎&胖鯊魚鯊西米」、「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」可愛巨大化的景觀裝置成為最吸睛的打卡亮點。7月22日、23日在大港倉棧庫群熱鬧登場水樂園嘗鮮玩SUP、體驗獨木舟等水上活動，另也有市集美食與展覽互動遊戲等，一起海陸齊開趴。

去年首度舉辦的「旗津風箏節」瞬間吸引7萬民眾打卡，今年7/22至8/6連續三個周六、周日一口氣加碼6場，周周展演不同主題，有悠遊在深海裡的大鯨魚群、匠心獨製的彩色吸盤大章魚與各種可愛動物，每周六更加碼夜光風箏展演，前所未見的百米夜光神龍現身旗津，被視為全台灣陸海空最好玩的風箏節。

高雄漢來大飯店目前也熱烈推出「2023非去不可漢來假期─高雄玩GOGO」住房專案，每晚入住5,588元起，邀請大家體驗童趣小火車與哈瑪星鐵道故事館，另提供前住旗津的史努比海上巴士船票以及電動自行車悠遊旗津。專案禮遇包含自助式早餐、Haagen-Dazs冰淇淋、高鐵左營站來回接駁、日式三溫暖與露天泳池等服務。另加碼推出價值30萬好禮抽獎，包括漢來美食餐飲抵用券、高雄漢來聯名三麗鷗主題套房與即將開幕的台北漢來豪華套房等住宿券獎項。只要入住就有機會中獎。