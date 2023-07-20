大陸央視新聞用戶端報導，中國大陸國家主席習近平20日在北京釣魚台國賓館會見美國前國務卿季辛吉。習近平指出，中方願與美方探討兩國正確相處之道，推動中美關係穩步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。季辛吉表示，應該遵守《上海公報》確定的原則，要理解一中原則對於中國大陸的極端重要性，推動美中關係朝著積極方向發展。

習近平指出，季辛吉度過百歲生日，訪問中國大陸已經一百多次。這兩個「一百」加在一起，使這次訪華具有特殊意義。52年前，中美兩國處在一個關鍵轉捩點，毛澤東主席、周恩來總理與尼克森總統和季辛吉以卓越的戰略眼光，作出中美合作的正確抉擇，開啟了中美關係正常化進程，既造福了兩國，也改變了世界。中國大陸人重情講義，不會忘記老朋友，不會忘記季辛吉為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

習近平強調，當前世界正在經歷百年未有之大變局，國際格局發生重大變化。中美兩國又一次處於何去何從的十字路口，需要雙方再一次作出選擇。展望未來，中美完全可以相互成就、共同繁榮，關鍵是遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三項原則。在此基礎上，中方願與美方探討兩國正確相處之道，推動中美關係穩步向前，這對雙方都有好處，也將造福世界。希望季辛吉和美國有識之士繼續為推動中美關係重回正確軌道發揮建設性作用。

季辛吉表示，感謝習近平選擇在他首次訪中會見中方領導人的釣魚台國賓館5號樓會見他。美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要。當前形勢下，應該遵守《上海公報》確定的原則，要理解一中原則對於中國大陸的極端重要性，推動美中關係朝著積極方向發展。他願繼續為增進美中兩國人民相互理解作出努力。

王毅參加會見。