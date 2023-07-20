簡輝茂先生照顧中山公園的植栽從小樹變大樹。(南投市公所提供／曾雪蒨南投傳真)

今年高齡87歲的南投市民簡輝茂先生，20多年前響應時任南投市長、現任縣長許淑華號召企業認養中山公園花木，定期到公園內照顧園區花木，一顧就超過20年，眼見小樹長成大樹，南投市長張嘉哲今天特別頒發「榮譽市民證書」，感謝簡先生護小樹成大樹的付出；獲獎的簡先生開心的說「沒想到顧樹也可以當榮譽市民！」

張嘉哲市長表示，非常感謝簡老先生無私的付出，以認養方式利用自己的寶貴時間，甚至自掏腰包花錢買木苗來栽種，讓公園的植栽除了有樹齡30年的「掌葉蘋婆」，五葉松、河津櫻、穗花棋盤腳、台灣黑檀、銀杏、菲律賓帝綸桃、樹葡萄及茄苳樹等，相當豐富；未來，中山公園旁將興建完成最新式的親子公園，加上這些豐富的花木，相信能讓市民感受到南投市更美好。

老先生簡輝茂說，他本來就愛花草樹木，所以當初接下這工作，照顧這些花草樹木，就像自己的孩子一樣，他至少每三天都要來澆水、照看一次，否則都會擔心樹木生長狀況，感謝市公所的用心，讓他能獲得榮譽市民的殊榮，他日後也會「退而不休，」時常回公園看看自己種下的花木，希望它們能夠持續成長，點綴中山公園。

雖因簡老先生年事已高，市公所也將另外找其他管理人接棒照顧，讓簡老先生能休息，公園花木也能繼續綠樹成蔭。

目前園區內簡老先生栽種樹木「掌葉蘋波」，加上移植前的樹齡已經有30年的樹齡，高達15公尺，是園區的重要代表老樹；另外園區內飄香的玉蘭花，以及五葉松、河津櫻、穗花棋盤腳、台灣黑檀、銀杏、菲律賓帝綸桃、樹葡萄及茄苳樹等，也都是簡老先生的多年來細心照顧的成果，張市長呼籲大家到公園散步乘涼時也能記起那一年讓小樹變大樹的幕後英雄簡先生。

南投市長張嘉哲說，根據資料顯示，簡老先生在921震災的隔年，在晉昌紙器股份有限公司派遣下，讓他認養中山公園部分區域的花木，避免花木出現枯死狀況，造就中山公園內的花木更多元，20多年來簡老先生將小樹照顧成大樹，能夠一堅持就是20多年，相當不容易，所以發給榮譽市民證書，感謝他多年來的付出。