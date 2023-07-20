刑事局至台中七期商辦大樓，破獲線上博弈集團。（翻攝畫面）

線上博弈網站已成黑道主要金流，刑事局獲報，有線上博弈犯罪集團掛著科技公司銜牌，藏匿於台中七期商辦大樓，檢警日前2波搜索，攻堅逮捕吳姓男子等41名嫌犯，初步清查每月賭資至少上億新台幣，迄今已累積下注20億，正循線追查金流。

刑事局調查發現，43歲吳姓男子以系統商名義，於2022年初起於合法求職平台刊登廣告，招募系統工程師、美術設計人員及遊戲測試暨客服專員，並祭出舒適工作環境、豐富下午茶點心、生日禮金、年終獎金、三節禮金及高薪等誘因，吸引大學畢業新鮮人應徵。

應聘的工程師除提供自身開發的博弈遊戲給網站架接外，更負責遊戲系統的維護及風險管控，因此薪水較高，月薪7、8萬元，美術與行政等人員也有3至5萬元月薪。

刑事局與台中警方報請台中地檢署偵辦，經連月來密集蒐證，月前發動2波搜索，破門攻堅逮捕吳姓男子等41名嫌犯，吳坦承犯行，移送台中地檢署複訊後，10萬元交保。

警方發現，該博弈集團讓賭客透過第三方代理下注，藉此規避警方鎖定；目前清查得知，該博弈公司每月下注金額上億元，迄今已累積約20億，正擴大追查資金流向。

刑事局呼籲，博弈業者透過線上博奕遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫獲利之重要來源，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪等問題嚴重，尤其博弈網站適逢選舉即能輕易轉為選舉賭盤，刑事局已針對相關博弈網站及選舉賭盤展開嚴密的偵查計畫。警方提醒民眾，從事網路賭博將涉犯刑法賭博罪，切勿沉迷賭博或從事博奕工作。