文化部督同各直轄市及縣市政府所有之逾50年公有建造物，未依法辦理定期普查，待普查高達99％，列冊追蹤僅2％，逾50年公有建造物未辦理文資價值評估，即毀拆之案共86件，核有重大違失，監察院通過糾正。

監察委員浦忠成、范巽綠表示，有關文資法第15條規定，逾50年公有建造物是否適用同法第14條規定之普查，文化部2022年12月16日函復本院，逾50年公有建造物之普查，法令尚無規範。

監委說，2023年2月15日約詢文資局局長陳濟民卻改稱，文資法第14條定期普查範圍，是包含公有及私有的建造物，再行依據普查結果辦理後續法定程序審查及列冊追蹤之作業。 文化部對於自己主管的法令，前後說明翻異，致各直轄市及縣市政府未能依法辦理定期普查等程序，應予確實檢討改善。

監委指出，文資法第14條第1項及文資法施行細則第15條第7項規定，主管機關應每8年至少辦理1次定期普查。惟據文資局111年10月函詢各直轄市及縣市政府之逾50年公有建造物，共計列帳清冊6321件、519萬0348.81平方公尺、3184萬0566千元、待普查數6262件、已完成評估1531件、已列冊追蹤127件，待普查數高達99％，又已列冊追蹤僅2％。

監委說，自2016年7月修正文資法後，逾50年公有建造物，待普查數高達99％，列冊追蹤之比率僅2％，文化部應督同各直轄市及縣市政府積極依法辦理定期普查等程序。

監委亦提出，各直轄市及縣市政府2016年至2022年8月止， 逾50年公有建造物未辦理評估之毀損拆除情形，2016年毀拆40件、2017年毀拆32件 、2018年拆0件、2019年毀拆9件 、2020年毀拆2件、2021年毀拆2件、2022年8月止毀拆1件， 共計86件，核有重大違失 。

其中台北市、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、金門縣等6個直轄市及縣市政府係以財政單位之財產清冊進行統計，且相關財產報表未以建造物是否逾50年為分類統計，亦無人力辦理普查等缺失，應予確實檢討改善。