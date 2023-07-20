美國法院將兩蔣日記所有權判歸國史館，台北市長蔣萬安今天說，一直以來都很希望包括日記相關的資料都可以盡快回來，讓外界都可以來了解而且公開的展覽，供各界來研究。
爭訟10年，存放於美國史丹佛大學近18年的前總統蔣介石和蔣經國的51箱文件所有權之爭塵埃落定，位於加州聖荷西的美國區域法院（U.S. District Court）於7月11日確定文件所有權將歸於台灣國史館。
美國法院將兩蔣日記所有權判歸國史館，台北市長蔣萬安今天說，一直以來都很希望包括日記相關的資料都可以盡快回來，讓外界都可以來了解而且公開的展覽，供各界來研究。
爭訟10年，存放於美國史丹佛大學近18年的前總統蔣介石和蔣經國的51箱文件所有權之爭塵埃落定，位於加州聖荷西的美國區域法院（U.S. District Court）於7月11日確定文件所有權將歸於台灣國史館。
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