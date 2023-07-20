民進黨2024總統大選參選人賴清德20日出席全國會計師後援會。（黃婉婷攝）

英國《金融時報》指出，民進黨2024總統大選參選人賴清德因說出「當選走入白宮說」，遭到美方高層關切，由於賴8月將出訪巴拉圭並過境美國，爆料時間點格外敏感。對此，賴清德20日出席全國會計師後援會時重申，會繼續推動蔡英文總統的「4個堅持」，維持現狀、捍衛民主體制，並向國際社會表達台灣追求民主和平的決心。

全國會計師賴清德後援會成立大會下午在台大國際會議中心登場，會計師後援會總會長黃奕睿、立委邱議瑩、賴清德競選辦公室副總幹事陳金德皆上台助講；賴清德進場時西裝筆挺，逾1500名支持者夾道歡迎，場面相當熱絡。

「今天開始我們都是台灣隊。」賴清德致詞指出，今天是團結且意志堅定的時刻，感謝會計師願意自信站出來表達支持，對自己來說意義重大，過去他擔任行政院長時推動《會計師法》、《公司法》，過程中全靠會計師擔任政府和民間橋樑，如今他宣布參選，黃奕睿也率各個縣市重要幹部北上加油打氣並提供建言。

賴清德說，會計師是台灣經濟發展重要後盾，是企業的醫師，致力健全經營公司體質、協助正確經營方向，讓企業逐步成長茁壯，台灣90％的營所稅都是靠會計師繳納，未來台灣經濟要走向國際化，會計師絕對是最好幫手，他也邀請會計師一同推動「國家希望工程」，要將台灣打造成民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。

他接著提到，為達到民主和平的台灣，大家都很清楚，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，他會繼續運用中華民國台灣團結台灣社會；面對區域霸權崛起，也會持續蔡英文總統的「4大堅持」，捍衛民主憲政體制，維持現狀，並推動他投稿外媒《華爾街日報》的「4大支柱」，向國際社會表達台灣追求和平的決心。

賴清德說，台灣首先要增強國防力量，自我保護，無法倚賴別人，與此同時，台灣要跟民主國家肩並肩站在一起，發揮威懾力量；只要能夠保持對等尊嚴原則，能為兩岸人民增進福祉，他很願意跟中國進行交流甚至合作，「這樣的目標做法是存在的」。

賴清德也感性說，蔡總統2016年上任後開創新政，在兩岸外交國防或財政經濟產業，或建立社會安全網，過程並不容易，但再困難都要一步一步往前走，也許過程中做得不夠就檢討，還沒完成的地方就戮力完成，有做錯的地方，但民進黨執政團隊會反省、檢討及改進，不斷精進，「我們受人民託付，有責任把事情做好」。