高雄市長陳其邁今（20）日出席宣傳記者會，當場示範烹煮毛小孩大餐，陳其邁展現「陳3歲」調皮性格，竟然先餵食給一旁的高市議員鄭孟洳。（高市議會提供）

高市議長康裕成看傻了眼，但隨後康也親自品嘗直讚「人寵皆可食」。（高市議會提供）

高市府動保處推出「吹狗螺渡假村」活動，高雄市長陳其邁今（20）日出席宣傳記者會，當場示範烹煮毛小孩大餐。（高市議會提供）

高市府動保處推出「吹狗螺渡假村」活動，高雄市長陳其邁今（20）日出席宣傳記者會，當場示範烹煮毛小孩大餐，陳其邁展現「陳3歲」調皮性格，竟然先餵食給一旁的高市議員張博洋、鄭孟洳吃，讓高市議長康裕成看傻了眼，但隨後康也親自品嘗直讚「人寵皆可食」。

陳其邁今早到燕巢動物保護關愛園區參加「吹狗螺度假村」活動，他提到，為滿足寵物長照需求及身後事處理，動保處正研擬「寵物生命紀念法規草案」及「寵物長照輔導獎勵要點設立草案」，希望趕在下個會期提送議會審議。

陳其邁與康裕成陪同大家一起烹煮毛小孩大餐，手工製作鮮蔬雞球，營養又衛生，示範結束，未料陳其邁竟然餵食議員試吃，惹得現場爆笑，議員吃後紛紛直說「好吃」。

康裕成事後也在臉書揭露這段趣事，「本來是要煮給小狗吃的，人寵皆可食，不過市長先餵了張博洋和鄭孟洳」，釣出「事主」張博洋回應，「到底有沒有熟啊啊啊啊我現在還是一頭問號」。

康裕成指出，高雄是全台灣最愛毛小孩的城市，也是最友善動物的城市，過去在議會督促下，高市府自2015年起在苓雅區和岡山區成立寵物公園，楠梓寵物公園亦即將誕生，但仍無法滿足毛小孩和廣大家長的需求。

康裕成認為，為展現高雄是友善動物城市，建議市府在各行政區打造寵物公園，讓毛小孩擁有出門散心和蹦蹦跳跳的安全場域，期待市府持續推出寵物公園，讓毛小孩的幸福從住家附近的公園開始。